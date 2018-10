Seckach. (pol/rl) Vandalen waren in den vergangenen zwei Wochen im Skulpturenpark in der Heinrich-Magnani-Straße in Richtung Kinderdorf Klinge unterwegs. Zwischen Sonntag, 1. Mai, und Pfingstmontag, 16. Mai, beschmierten die unbekannten Täter laut Polizei einen Steinquader sowie eine Skulptur mit blauer Farbe. Zudem warfen sie eine Sandsteinbank um. Hierbei entstand 3500 Euro Sachschaden.

Hoher Sachschaden entstand auch beim Einbruch in den Technikraum einer Windanlage beim Ortsteil Großeicholzheim. Hier wurden Türen und Schaltschränke zerstört. Durch die Zerstörung wurde auch die Stromproduktion beeinträchtigt. Insgesamt soll sich der Sachschaden hier im vierstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten mit den bereits gemeldeten Farbschmierereien in Seckach, Bödigheim und Zimmern zusammenhängen. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Adelsheim unter der 06291/648770.