Buchen. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 13. August, zwischen 14.05 und 14.40 Uhr einen gegenüber dem ehemaligen Kino am rechten Fahrbahnrand der Friedrichstraße abgestellten VW. Nach Polizeiangaben setzte er anschließend seine Fahrt fort ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281/9040. (pol)