Rosenberg-Berolzheim. (pol/rl) Eine schwer verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Rosenberg. Ein 26-Jähriger Motorrad-Fahrer war gegen 9.20 Uhr mit seiner Ducati auf der Landstraße 1095 von Berolzheim in Richtung Osterburken unterwegs. Am Ausgang einer Links-Rechts-Kurve wollte er einen Lastwagen überholen.

Während des Überholvorganges kam dem Biker ein VW entgegen. Das Motorrad streifte zunächst die Fahrerseite und prallte danach gegen das linke Hinterrad. Danach schlidderte die Ducati samt Fahrer über die Straße und blieb im Grünstreifen liegen.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der 06281/904-0 mit der Polizei Buchen in Verbindung zu setzen.