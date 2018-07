Ravenstein / A 81. (pol/mün) Der Lkw eines 45-Jährigen raste am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A 81 in Fahrtrichtung Würzburg in eine Absperrwand einer Baustelle. Nach Angaben der Polizei war der Mann vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Aufprall wurden der Sattelzug, die Absperrwand sowie ein Lkw der an der Baustelle tätigen Firma erheblich beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf etwa 90.000 Euro belaufen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen bis kurz vor 19 Uhr gesperrt bleiben.