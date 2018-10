Osterburken. (pol/pad) Die Polizei Buchen sucht einen Autofahrer, der zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 9.30 Uhr auf der L 1095 in vier beleuchtete Warnbaken einer Baustelle fuhr und dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter fuhr. Der Mann war laut Polizei auf der Landstraße von Osterburken aus in Richtung Adelsheim unterwegs, als er unmittelbar vor der Auffahrt zur B 292, auf Höhe der Baustelle des dortigen Tunnels in die Warnbaken fuhr. Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Hinweise unter 06281/904-0 abzugeben.