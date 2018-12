Osterburken. (pol/rl) Überfallen wurde ein Spielkasino in der Römerstraße in der Nacht zum Mittwoch. Eine Angestellte hatte gegen Mitternacht das Lokal des Kasinos abgeschlossen und wollte gerade gehen, als sie laut Polizeibericht ein Mann vor dem Gebäude plötzlich mit einer silbernen Pistole bedrohte.

Der Mann drängte die 58-Jährige zurück in die Spielhalle und gab ihr in ausländischer Sprache zu verstehen, dass sie das Bargeld aus der Kasse in seine blaue oder lilafarbene Plastiktüte packen solle. Nachdem die Frau das Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Täter. Die Polizei fahndete mit acht Streifenwagen erfolglos nach dem Räuber.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei Mosbach unter der 06261/809-0 melden.