Osterburken. Der Fahrer eines Sattelzugs mit 24 Tonnen Papier an Bord ist mit seinem Brummi auf der Autobahn 81 bei Osterburken von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Nach Angaben der Polizei blieb der 54-Jährige bei dem Unfall am Montagmorgen unverletzt. Am Sattelauflieger entstand Totalschaden. Der Unfall löste einen längeren Stau auf der Autobahn in Richtung Stuttgart aus. Zudem wurden 15 Leitplankenelemente und eine Trinkwasserleitung beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf gut 95.000 Euro geschätzt. (dpa/lsw)