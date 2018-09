Osterburken. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger Honda-Fahrer am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war der Buchener gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. An der Kirchstraße bog eine 18-jährige Autofahrerin auf die Hauptstraße ein. Sie übersah den 49-Jährigen und kollidierte mit der Honda.

Der Motorrad-Fahrer wurde samt Maschine in den Grünstreifen geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er per Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde. Die beiden Autoinsassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt.