Osterburken. (pol/rl) Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Mofa-Fahrer am Mittwochabend, 5. Februar, in Osterburken schwer verletzt. Dort wollte gegen 17.20 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Tuareg von der Merchinger Straße aus nach links in ein Tankstellengelände einbiegen. Offenbar übersah er den entgegenkommenden 51-jährigen Motorroller-Fahrer. Dieser wurde laut Polizei von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Er zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand 2600 Euro Sachschaden. Zur näheren Abklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der 09341/60040 bei der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim melden können.