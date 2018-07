Osterburken. Ein Sachschaden von rund 2500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 11.30 Uhr bei Osterburken. Ein 54-Jähriger verließ mit seinem Golf die Autobahn 81 an der Ausfahrt Osterburken und bog nach links auf die Landesstraße 515 in Richtung Ravenstein ab. Hierbei übersah er den von links heranfahrenden Opel eines 43-Jährigen, der auf die Zufahrt der Autobahn einbog. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.