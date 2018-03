Mudau. (pol/mün) Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, wurde in die Grund- und Hauptschule Mudau in der Franz-Bingler-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter Zutritt, indem er von außen jeweils ein Fenster eintrat. Entwendet wurden Bargeld und eine Fotokamera im Gesamtwert von etwa 500 Euro; der angerichtete Sachschaden ist aber doppelt so hoch und soll bei rund 1.000 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Buchen unter der Rufnummer 06281/9040 entgegen.