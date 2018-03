Osterburken. Zwei Geschäfte in der Brunnengasse hat ein Unbekannter am Donnerstag, 12. Juli, kurz vor 14.30 Uhr aufgesucht um mit einem "Geldwechseltrick" Bargeld zu ergaunern. In einem Geschäft kaufte der Unbekannte zunächst einen Artikel von geringem Wert und bezahlte mit einem 100-Euro-Schein. Nachdem er das Rückgeld erhalten hatte, wollte er einen weiteren Geldschein gewechselt haben. Durch geschicktes Taktieren und ein Täuschungsmanöver gelang es dem Mann hierbei 50 Euro zu erbeuten. Bereits zuvor hatte der Täter ein weiteres Geschäft aufgesucht. Auch dort hatte er einen Artikel gekauft und wollte nach dem Bezahlen Geld gewechselt haben. Da dies abgelehnt worden war, konnte er keine Beute machen. Der Täter wurde als etwa 40 bis 45-Jähriger, circa 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann mit mittelblonden kurzen Haaren beschrieben. Er hatte ein kariertes Hemd und eine knielange beige Hose an und trug eine beige Baseball-Mütze. Der Mann sprach nur in Englisch. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Adelsheim, Telefon, 06291/648770, entgegen. (pol)