Buchen-Eberstadt. Teile des Kupferdaches versuchten unbekannte Täter zwischen dem 16. August, gegen 10 Uhr und dem 23. August, gegen 9 Uhr, vom Wasserhochbehälter im Gewann "Winterholz" zu entwendeten. Nach Polizeiangaben durchtrennten die unbekannten zunächst einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort stiegen sie auf das Dach des Hochbehälters und schnitten etwa 1,5 Quadratmeter Kupferdach heraus. Die Teile warfen sie anschließend auf die Wiese, wo sie diese liegen ließen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Buchen, Telefonnummer 06281/9040. (pol)