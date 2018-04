Buchen/Walldürn. Durch ein waghalsiges Überholmanöver fiel ein Motorradfahrer auf der B 27 zwischen Buchen und Walldürn Süd auf. Bereits am Freitag, 19. Juli, fuhr er zwischen 11.40 und 11.45 Uhr auf der zweispurig ausgebauten Strecke in Richtung Walldürn. Um einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen, beschleunigte er und zog dabei nur auf dem Hinterrad stehend auf der Überholspur an dem Auto vorbei. Danach scherte er am Ende des zweispurigen Ausbaus der B 27 wieder nach rechts ein und fuhr absichtlich in Schlangenlinien auf dem Fahrstreifen hin und her. Kurz vor der Linksabbiegespur nach Walldürn Süd beschleunigte er, überfuhr die Sperrfläche und bremste kurz vor der Abbiegespur mit der Vorderradbremse so stark ab, dass sich sein Hinterrad von der Fahrbahn löste. Der Fahrer eines entgegenkommenden hellgrünen VW-Golfs mit schwarzer Motorhaube, konnte noch nach rechts ausweichen, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Motorradfahrer sowie dem entgegenkommenden Golf-Fahrer machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040 oder dem Polizeiposten Adelsheim (06291/648770) in Verbindung zu setzen. (pol)