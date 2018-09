Walldürn. Völlig grundlos schlugen zwei junge Männer am Donnerstag, 9. August, gegen 1.30 Uhr einen 45-jährigen Mann in der Adolf-Kolping-Straße zusammen. Nach Angaben der Polizei war der 46-jährige auf dem Weg zur Gaststätte "Kleine Kneipe" als er von den beiden Männern im Alter von 18 und 19 Jahren angegriffen und geschlagen wurde. Nachdem es ihm gelang sich loszureisen flüchtete er in die "Kleine Kneipe", wo er um Hilfe bat. Seine Kontrahenten setzten ihren Weg fort, konnten aber durch zwei Gäste der Gaststätte eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das 45-jährige Opfer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Würzburg gerbracht werden musste. Hinweise über den Vorfall bitte an den Polizeiposten Walldürn, Telefonnummer 06282/236. (pol)