Höpfingen. (pol/pad) Etwa 9000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Höpfinger Straße "Am Mantelsgraben". Eine 31-jährige VW-Fahrerin war dort unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Friedenstraße vermutlich die Vorfahrt eines 47-jährigen Daimler-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt.