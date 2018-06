Hardheim. (pol/mün) Riesenglück hatten am heutigen Mittwochmorgen eine 41 Jahre alte Autofahrerin und ihre beiden Kinder im Alter von acht und elf Jahren. Gegen 7.20 Uhr waren sie in ihrem BMW auf der Landesstraße L 521 von Eichenbühl-Riedern (Landkreis Miltenberg) in Richtung Hardheim unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve, zwischen einem Tierkörperbeseitigungsbetrieb und einer durch einen Erdrutsch verengten Fahrbahn, kam ihnen plötzlich ein Auto entgegen. Der entgegenkommende Fahrer überholte auf der unübersichtlichen Strecke einen vor ihm fahrenden Lkw.

Die 41-Jährige musste ihren BMW bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte brach den Überholvorgang nicht ab und fuhr einfach weiter. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei Hardheim ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06283 / 50540 melden.