Mudau. Unbekannte Täter stahlen am Wochenende die Gelenkwelle und eines auf dem verlängerten Kinzertweg im Gewann "Lenzberg" abgestellten Mähwerks. Die Täter montierten die Gelenkwelle ab und transportierten sie ab. Außerdem nahmen sie noch zwei Fangschalen mit. Laut Polizei fand der Diebstahl zwischen Freitag, 19. Juli, gegen 19 Uhr und Samstag, 20. Juli, 17.30 Uhr statt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 in Verbindung zu setzen. (pol)