Fahrenbach. Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Gartenstraße hat am Donnerstag, 26. September, ein 22-jähriger Passat-Fahrer die Vorfahrt einer entgegenkommenden Golf-Fahrerin missachtet. Laut Polizei kam es um 16.15 Uhr zum Zusammenstoß, bei dem der Golf abgelenkt wurde und gegen einen parkenden Ford prallte. Die Golf-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf fing ihr Wagen Feuer, welches die Freiwillige Feuerwehr Fahrenbach löschte. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (pol)