Buchen. (pol/rl) Eine Serie von Einbrüchen beschäftigt derzeit die Polizei in Buchen. Die Polizei vermutet dabei, dass für alle Einbrüche die gleichen Täter verantwortlich sind.

Die ersten Einbrüche fanden in einer Bildungsbegleitungsfirma und der BAG in der Eisenbahnstraße in der Nacht zum Donnerstag, 17. März statt. In der Nacht zum Freitag, 18. März, stahlen die Täter aus der Garage des Veterinäramts in der St.-Rochus-Straße einen Ford Kuga im Wert von rund 30.000 Euro. Außerdem schlugen die Einbrecher am Gebäude der Zentralen Gewerbeschule in der Karl-Tschamber-Straße ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Bei diesem Einbruch erbeuteten die Täter lediglich 50 Euro.

In der letzten Märzwoche gab es weitere Einbrüche in die Grund- und Hauptschule in Hainstadt und wieder in die BAG in der Eisenbahnstraße. Seltsamerweise brachen die Täter in den Nächten zum 2. und 3. April wieder bei der BAG ein. Da die Polizei Buchen wegen der wiederholten Einbrüche eine Sonderstreife eingesetzt hatte, bemerkten die Streifenbeamten am 2. April, gegen 21 Uhr am BAG-Gebäude ein offenes Fenster. Daraufhin wurde der Markt von der Polizei umstellt.

Währenddessen jedoch meldete ein Anwohner der Franz-Fertig-Straße, dass soeben zwei Täter nach einem Einbruch in eine dortige Schreinerei geflüchtet seien. Es stellte sich heraus, dass die Diebe in der Schreinerei bereits einen Tresor aus der Wand gehebelt hatten, diesen aber stehenließen, weil sie entdeckt wurden. Die Fahndung nach den Täter blieb in alle Fällen jedoch bisher erfolglos.

Auch in ein Sonnenstudio in der Hettinger Straße in Buchen wurde zweimal eingebrochen. Einmal in der Nacht zum 29. März und dann noch einmal in der Nacht zum 31. März. Verdächtige Beobachtungen in allen Fällen gehen an das Polizeirevier Buchen, das unter der 06281/9040 erreichbar ist.