Buchen. Dreist war das Vorgehen von drei unbekannten Frauen, die am Mittwochabend, 6. März, im Modegeschäft Vögele beim Einkaufszentrum in der Daimlerstraße einen Ladendiebstahl begangen haben. Mit einem Einkaufswagen des Kauflandes kamen die Frauen in das Modegeschäft und packten diesen mit Bekleidungsstücken und Schuhen voll. Als sich zwei der Frauen mit dem Einkaufswagen in der Nähe des Ausgangs aufhielten, lenkte die weitere Frau die Verkäuferin ab, indem sie diese in ein Gespräch verwickelte und sich verschiedene Kleidungsstücke zeigen ließ. Erst als die Frau doch nichts kaufen wollte und das Geschäft verlassen hatte, stellte die Verkäuferin fest, dass deren beide Mittäterinnen mit dem gut gefüllten Einkaufswagen verschwunden waren ohne die Ware bezahlt zu haben.

Alle drei Frauen haben eine schlanke Figur und dunkle, teilweise hochgesteckte Haare. Eine der Frauen ist circa 25 Jahre alt und war bekleidet mit einem Jeansrock, schwarzen Leggings, einem kurzen blauen Bolero und Sandalen ohne Strümpfe. Die beiden Mittäterinnen sind circa 30 Jahre alt.

Wer Hinweise auf die Frauen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden. (pol)