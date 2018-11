Buchen. Auf mindestens 4.000 Euro beläuft sich der Schaden, welcher ein bislang noch Unbekannter in der Nacht zum Montag an zwei in der Stettiner Straße in Buchen abgestellten Pkw anrichtete. Der Täter hatte an einem Daimler-Benz "Viano" und an einem Citroen jeweils die Beifahrerseiten erheblich zerkratzt. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz nebeneinander geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/904-0 entgegen.