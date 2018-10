Buchen. (pol/mün) Nur kurze Freude an ihrem Fahrzeug hatten zwei Männer, die in der Nacht zum Sonntag mit ihrem PS-starken Sportwagen der Marke Dodge Viper auf der Bundesstraße B 27 zwischen Walldürn und Buchen verunglückten. Nach Angaben der Polizei waren der 25-jährige Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer offenbar zu schnell auf der Strecke unterwegs. Zudem hatte das gerade in Polen gekaufte Fahrzeug zwei abgefahrene Sommerreifen auf der Hinterachse. Der Dodge geriet in den Grünstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in die dortige Böschung. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von verständigten Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem relativ seltenen und hochwertigen Sportwagen ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Buchen unter der 06281/904122 melden.