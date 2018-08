Buchen. Am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, fuhr eine Autofahrerin an der Kreuzung K 3900/L 582 aus Richtung Eberstadt kommend nach links in Richtung Buchen. Dabei übersah sie vermutlich einen von links auf der vorfahrtberechtigten Straße herannahenden Wagen. Dessen Fahrer bremste voll ab, wodurch er einen Unfall verhindern konnte. Die 50-jährige VW-Fahrerin hielt danach am rechten Fahrbahnrand der L 582 an.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel die L 582, aus Richtung Bofsheim kommend, in Richtung Buchen. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich fuhr er auf den am rechten Fahrbahnrand stehenden VW auf. Ein in diesem Fahrzeug sitzendes fünfjähriges Kind erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 9000 Euro.