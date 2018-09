Buchen. (pol/rl) Einen Vandalen sucht die Buchener Polizei nach einer Sachbeschädigung in der Zeit zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Mittwochvormittag. In dieser Zeit suchte der Unbekannte ein Wohnhaus in der Straße "Am Nahholz" auf und warf einen Stein durch das Fenster der angebauten Garage. Ein darin abgestellter Audi wurde an der Beifahrertür getroffen, wodurch etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand. Am frühen Sonntagmorgen hatten Unbekannte bereits schon einmal das Anwesen heimgesucht und dabei eine Sachbeschädigung begangen. Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter der 06281/9040 entgegen.