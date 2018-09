Buchen. Mindestens zwei Schulfassaden beschmierten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26. Oktober. Die großflächigen Graffitis wurden laut Polizei an der Zentralgewerbeschule in der Karl-Tschamber-Straße sowie der Helene-Weber-Schule in der Sankt-Rochus-Straße in Buchen hinterlassen. Bereits am Donnerstag, 24. Oktober, besprühten wohl die gleichen Täter die Skaterbahn in der Straße "Am Schrankenberg". Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040. (pol/rl)