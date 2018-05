Buchen. (pol/cbe) Am Donnerstag gerieten gegen 17.30 Uhr in einer Buchener Spielhalle drei Personen aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen laut Polizei ein 49- und ein 25-Jähriger offenbar auf einen 38-Jährigen ein. Die Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.