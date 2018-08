Buchen. (ar) Viele Autofahrer werden sich gestern beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Bödigheimer Straße/Am Ring mit Sicherheit gefragt haben, warum am Rande des Kreisels mehrere massive Holzstämme lagen. In den frühen Morgenstunden platzte am gestrigen Mittwoch bei einem Sattelzug plötzlich die Bremshydraulik-Schlauchleitung. Und der Langholztransporter blieb an Ort und Stelle liegen. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich.

So mussten die Polizeibeamten aus Buchen den Kreisverkehr für rund 75 Minuten sperren. Der Transporter konnte wegen des tonnenschweren Gewichts der Holzstämme nicht abgeschleppt werden. Daher wurden die Stämme seitlich deponiert, die im Laufe des Mittwochabends noch abgeholt werden sollen.

Die Feuerwehr Buchen rückte mit 15 Mann aus und streute das Hydrauliköl ab, das aus dem Langholztransporter gelaufen war. So konnte der Kreisverkehr zügig wieder von der Polizei freigegeben werden.