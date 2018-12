Buchen. (pol/mare) Eine regelrechte Zwangspause mussten Busreisende am Mittwochabend auf ihrem Nachhauseweg in Buchen einlegen. Ein Zeuge verständigte gegen 18.30 Uhr die Polizei, da ihm ein Reisebus, der auf der Landesstraße L 582 von Eberstadt in Richtung Buchen unterwegs war, aufgefallen ist.

Dessen rechtes Vorderrad verlor offenbar beim Durchfahren von Kurven den Kontakt zur Fahrbahn.

Er befürchtete, dass etwas passiert. Eine Streife fuhr dem Bus kurz vor dem Ortseingang Buchen entgegen. Bereits dort erkannten die Beamten, dass das Fahrzeug in Schräglage entgegen kam.

So wurde der Reisebus in ein Industriegebiet gelotst, wo er gestoppt und kontrolliert wurde. Dem Fahrer war bis zu diesem Zeitpunkt wohl noch nichts aufgefallen. Nachdem ein Mechaniker hinzugezogen war, konnte der offensichtlich technische Defekt an der Luftfederung des Rades vorläufig behoben werden, sodass der Bus weiterfahren konnte.

Die Fahrgäste konnten die "Zwangspause" in einem nahegelegenen Schnellrestaurant überbrücken.