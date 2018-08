Buchen. Ein 52-jähriger Mann, der mit dem Fahrrad in der Morrestraße unterwegs war, ist am Mittwoch, 3. Juli, gegen 23.30 Uhr gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Radfahrer in der Dunkelheit aus Versehen zu früh abgebogen und einen Absatz hinuntergefahren. Bei dem Sturz wurde der Mann verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. (pol)