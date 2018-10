Buchen. (pol/pad/rl) Trotz Warnmeldungen in Rundfunk und Presse gelang es einem Unbekannten, per "Schockanruf" einen älteren Mann in Buchen so stark zu verunsichern, dass er dem Anrufer 4000 Euro gab. Der Mann wurde laut Polizei am Mittwoch, 5. März, gegen 12.50 Uhr angerufen. Bereits eine Stunde später fand die Geldübergabe an einem jungen Mann an der Wohnung des älteren Herrn statt. In Wertheim war ein ähnlicher Trickbetrug leider auch erfolgreich: Hier übergab ein ebenfalls betagter Herr einem Unbekannten 1000 Euro.

Im Grunde ist die Masche immer gleich: Der Anrufer gibt vor, dass ein naher Verwandter in einen schweren Unfall verwickelt sei und behauptet, dass er dessen Freund, Rechtsanwalt oder Arzt sei. Dann fordert er von den meist älteren Opfern die Herausgabe von Bargeld, dass entweder zur weiteren Behandlung des Verwandten im Krankenhaus oder zur Abwendung einer Haftstrafe gebraucht werde.

Allein am Dienstag, 4. März, wurde der Tauberbischofsheimer Polizei gemeldet, dass zwischen 13.15 Uhr bis 14 Uhr, fünf Mal versucht wurde, Menschen durch Schockanrufe zu der Herausgabe von Bargeld zu veranlassen.

Über die Dunkelziffer kann nur spekuliert werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass es bedeutend mehr solcher Fälle gibt, in denen mit der Sorge und Leichtgläubigkeit älterer Menschen betrogen wird.

Auch wenn in den Herkunftsländer der angerufenen Personen, hinsichtlich etwaiger ärztlicher Behandlungen oder zu erwartender Strafanzeigen, in Sachen Bargeldzahlungen anders verfahren wird, muss in diesem Zusammenhang angeführt werden, dass in Deutschland eine notärztliche Versorgung niemals von der Zahlung einer Geldsumme abhängt. Auch eine damit verbundene, angeblich zu erwartende Haftstrafe kann durch Geld nicht abgewendet werden. Sollte es zu einem solchen "Schockanruf" kommen, wird dringend empfohlen, sofort die Polizei zu verständigen. Diese steht Ihnen unter der 07131/104-1010 gerne zur Verfügung.