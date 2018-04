Buchen. (pol) Sich und andere gefährdete der Fahrer eines lilafarbenen Opel Corsas mit der Werbeaufschrift einer Pizzeria. Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr überholte er am Bahnübergang Walldürner Straße/Am Haag drei wartende Fahrzeuge, die verkehrsbedingt stehen bleiben mussten und fuhr unter der sich schließenden Bahnschranke hindurch. Die Schranke hatte sich bereits bis auf 45 Grad gesenkt, so die Aussage von Zeugen. Jetzt sucht die Polizei den Pizzafahrer. Hinweise nimmt die Buchener Polizei unter der 06281/904-0 entgegen.