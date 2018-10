Buchen. (pol/rl) Ein 38-jähriger Mann spazierte am Montagnachmittag gemeinsam mit seiner Freundin und ihrem Hund im Bereich Buchen auf einem Waldweg. Nachdem er über ein Hindernis gesprungen war, kam er so unglücklich auf, dass er sich schwer verletzte und bewegungsunfähig liegen blieb. Seine Freundin rief per Handy die Polizei, konnte aber nur eine vage Ortsbeschreibung durchgeben. Glücklicherweise bemerkte sie dann den nummerierten Hochsitz eines Jägers in der Nähe. Ein Polizeibeamter konnte diesen Hochsitz dem Unglücksort zuordnen und somit den Rettungsdienst schnell zu dem Verletzten leiten, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde.