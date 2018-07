Buchen. (pol/rl) Mitten in der Fahrt fing das Rad eines Lastwagen-Aufliegers auf der Landesstraße L 522 am Montagmorgen Feuer. Gegen 7.20 Uhr bemerkte der 37-jährige Fahrer das in Flammen stehende Rad am Auflieger. Er hielt sofort am Straßenrand und verständigte die Freiwillige Feuerwehr Buchen. Diese konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Fahrzeugs verhindern und den Brand löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unbekannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße 522 halbseitig gesperrt werden. Die Polizei Buchen leitete den Verkehr währenddessen örtlich um.