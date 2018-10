Buchen. (pol) Zur Unterstützung einer amtlichen Maßnahme wurde die Hundeführerstaffel Buchen am Mittwochvormittag gerufen. Gegen 10 Uhr suchten die Beamten aufgrund eines Vollstreckungsbefehls die Wohnung eines 52-Jährigen auf. Offenbar war dieser jedoch nicht anwesend. Als die Haustür geöffnet wurde, versuchte – wie bereits erwartet – der freilaufende Hund des Bewohners das Areal seines Herrchens zu verteidigen. Die Spezialkräfte der Hundestaffel bändigten das Tier jedoch schnell und brachten es in einem Zimmer unter. Bei der weiteren Durchsuchung der Räume fanden die Ordnungshüter unter anderem mehrere Schusswaffen, die sie sicherstellten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.