Buchen. (pol) Auf den Geldbeutel einer 18-Jährigen hatte es ein Dieb am Sonntag in einem Festzelt auf dem Musterplatz abgesehen. Zwischen 1.20 und 1.40 Uhr entwendete der Täter das Portemonnaie, das sichtbar in der Umhängetasche lag.

Darin befand sich neben persönlichen Gegenständen ein kleinerer Bargeldbetrag. Die junge Frau befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Menschenmenge und bemerkte nicht, dass sie bestohlen worden war. Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Polizei Buchen, unter der 06281/904-0, melden.