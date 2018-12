Buchen. Von einem Unbekannten ist am Samstag, 10. November, gegen 17 Uhr eine 24-jährige Frau belästigt worden. Die Frau war zu Fuß unterwegs und befand sich in Höhe des Spielplatzes in der Herderstraße beim Sportgelände des TSV Buchen, als sie von dem Unbekannten, von dem keinerlei Personenbeschreibung bekannt ist, angegangen wurde. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Wer am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in dem genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen. (pol)