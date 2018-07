Buchen. (pol/eka) Wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Buchen gegen zwei junge Männer. Ein 39-Jähriger alarmierte gegen 21.30 Uhr die Beamten, da sein Auto während der Fahrt in der Straße Am Haag von zunächst Unbekannten mit Eisbrocken beworfen wurde. Bis zum Eintreffen einer Streife hatte der Autofahrer die mutmaßlichen Täter zur Rede gestellt. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, hatten die beiden Verdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren Eisbrocken in Richtung Fahrzeug geworfen. Der 39-Jährige wich mit seinem PKW aus und fuhr über einen Bordstein. Ob dabei ein Schaden entstand, ist bislang noch unklar.