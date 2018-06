Buchen. Nachdem der Einbrecher gegen 0.30 Uhr vergeblich versucht hatte, ein Fenster an einem Bürogebäude in der Karl-Tschamber-Straße aufzubrechen, schlug er die Glasscheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort durchstöberte er verschiedenes Inventar nach möglichem Diebesgut. Da er offenbar nichts Stehlenswertes fand, führte ihn sein Weg weiter in einen alarmgesicherten Bereich. Nachdem der Alarm auslöste, flüchtete der Täter aus dem Gebäude und rannte in Richtung Bödigheimer Straße und über das Schulgelände in Richtung Feuerwehr davon. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der 06281/9040 melden.