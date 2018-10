Buchen. (pol/rl) Ein Mercedes-Transporter prallte auf der Eberstadter Straße am kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen gegen eine Sandsteinmauer. Der 26-Jährige Lenker des Wagens war gegen 0.40 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut Polizeibericht war der Fahrer betrunken. Im weiteren Verlauf streifte der Transporter ein geparktes Auto und prallte dann gegen die Sandsteinmauer.

Beim Aufprall erlitt der 26-Jährige schwere Verletzungen und kam danach per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein 24-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit 15 Feuerwehrleuten vor Ort, um ausgetretenes Öl von der Fahrbahn zu entfernen. Die Eberstadter Straße musste zwischen 0.45 und 2 Uhr voll gesperrt werden.