Buchen-Hettingen. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall auf der Neue Buchener Straße am Donnerstag wurde gegen 12.30 Uhr ein sechsjähriger Junge schwer verletzt. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Touran in Richtung Buchen-Stadt, als kurz vor der Einmündung zum Bechtelsbuckel drei Kinder auf dem Gehweg liefen. Als sich der Touran auf gleicher Höhe mit den Kindern befand, geriet der Sechsjährige laut Polizei offenbar ins Straucheln. Dabei wurde sein Schulrucksack vom Touran erfasst und der Junge zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.