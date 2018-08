Buchen. (pol/eka) Noch völlig unklar sind die Hintergründe zu einer am Freitag, gegen 22.30 Uhr, stattgefundenen Auseinandersetzung zwischen einer cirka 15-köpfigen Personengruppe und mehreren Besuchern eines interkulturellen Festes im Museumshof in Buchen. Nachdem die Personengruppe das Festgelände betreten hatte, wurde sofort ein in Buchen wohnhafter Flüchtling verbal angegangen - im weiteren Verlauf auch durch eine Person der Gruppe körperlich angegriffen und niedergeschlagen.

Anschließend griffen auch die restlichen 14 Männer Besucher des Festes an, wodurch weitere sechs in Buchen wohnhafte Flüchtlinge - im Alter zwischen 21 und 29 Jahren - leicht verletzt wurden. Hierzu benutzten die Angreifer teilweise Pfefferspray und Bierflaschen. Auch eine Art Rauchgranate soll zum Einsatz gekommen sein. Direkt nach dem Angriff flüchteten die Tatverdächtigen. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass alle Tatverdächtigen aus dem nordafrikanischen / südosteuropäischen Raum stammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch am Samstagabend kam es nach Angabe der Polizei zwischen 22.15 und 23.45 Uhr wieder zu einer Ansammlung von mehreren Personengruppen in Buchen. Die Polizei wurde hinzugezogen, da sich eine Auseinandersetzung anbahnte. Daraufhin führte die Polizei Personenkontrollen durch und forderte zur Unterstützung noch weitere Streifenwägen an. Besonders auffällig soll eine Gruppe von Asylbewerbern gewesen sein. Diese konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der zusätzlichen Beamten flüchten. Ob es sich hierbei um die Tatverdächtigen von Freitagabend handelt, ist noch nicht klar.