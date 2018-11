Buchen. (pol) In den Verdacht, am Dienstagabend, 17. Juni, auf ein Modellflugzeug geschossen zu haben, ist ein 55-jähriger Mann geraten. Gegen 21.40 Uhr befand sich ein 21-jähriger Hobby-Modellflieger mit seiner Freundin auf einem Parkplatz an der Karl-Tschamber-Straße, um dort seine Flugzeug steigen zu lassen, als plötzlich auf dieses geschossen wurde. es wurde dabei beschädigt. In einiger Entfernung konnten die beiden den 55-Jährigen stehen sehen. Da dieser ein Luftdruckgewehr in der Hand hatte, erstattete der 21-Jährige Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Buchener Polizei unter der 0 62 81/9 04-0 in Verbindung zu setzen.