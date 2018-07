Billigheim. (pol) Aus unbekannter Ursache kam am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der L 526 der 47-jährige Fahrer eines BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Golf einer 26-Jährigen. Der BMW-Fahrer, der von Allfeld Richtung Billigheim unterwegs war, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Hierzu und zum Abschleppen der Pkw wurde die Straße einstündig gesperrt. Beide Fahrer wurden mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Schaden von ca. 40.000 Euro. Da der BMW-Fahrer zuvor wegen aggressiver Fahrweise aufgefallen sein soll, bittet die Polizei unter (0 71 34) 51 30 Zeugen um Hinweise.