Walldürn. (pol/gs) Ein offenbar stark betrunkener Mann beleidigte in Walldürn mehrere Asylbewerber und einen Autofahrer. Der Mann war auf dem Gelände einer Tankstelle in der Buchener Straße und soll Asylbewerbern, die auf der anderen Straßenseite liefen, übelste Beschimpfungen zugerufen haben. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 14. März, gegen 18 Uhr, wie die Polizei erst jetzt mitteilt.

Ein Kunde der Tankstelle bemerkte den Vorfall und beobachtete, wie sich der unbekannte Mann auf den Weg in die Innenstadt machte. Der Autofahrer war ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Daraufhin sei dieser wieder stark ausfällig geworden. Beide setzten ihren Weg danach fort.

Der Gesuchte soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein, habe einen rötlich schimmernden Drei-Tage-Bart und einen rötlichen Teint. Er habe eine dunkle Wollmütze getragen.

Hinweise, die zur Aufklärung der Identität des Mannes helfen, nimmt die Polizei Walldürn unter der Rufnummer 06282/926-660 entgegen.