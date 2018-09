Adelsheim/Osterburken. Ein herabfallender Felsbrocken traf einen Arbeiter am Dienstagabend im neuen Tunnel zwischen Osterburken und Adelsheim. Der 27-Jähriger wurde laut Polizei dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Während des Hubschraubereinsatzes war die B 292 vorübergehend voll gesperrt. (pol)