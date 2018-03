Buchen. Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstag, 19. Juni, 21.20 Uhr, beim Kreisverkehr Mühltalstraße/Vorstadtstraße. Ein auf der Walldürner Straße in Richtung Schrankenberg fahrender 22-jähriger Opel-Lenker fuhr, da er laut Polizei zu schnell unterwegs war, über den Kreisverkehr hinweg und kollidierte mit einer 40-jährigen Ford-Fahrerin. Die Fahrerin des Ford wurde schwer und deren Mitfahrerin leicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Straße Am Schrankenberg für etwa eine Stunde gesperrt. (pol)