Adelsheim. Ein 18-jähriger Fahranfänger und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden am Karfreitag bei einem Unfall bei Adelsheim schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhren sie mit ihrem Honda auf der Landesstraße L 1095 von Sennfeld in Richtung Roigheim und kamen auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab. Der Fahrer verlor in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Betonwand. Der 18-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden mussten. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell in die Kurve gefahren ist.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.