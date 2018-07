Adelsheim-Sennfeld. (pol) Ein Unbekannter brach im Laufe des Montagnachmittags in ein Wohnhaus ein. Er hebelte das Wohnzimmerfenster auf und gelangte so in das Anwesen. Im Inneren wurden alle Räume durchsucht. Erbeutet wurde ein Sparbuch, Bargeld sowie Schmuck.

Im Anschluss verließ der Unbekannte das Wohnhaus durch die Haustür. Zeugen, die im Bereich der Weinbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Buchen (06281/9040) in Verbindung zu setzen.