Adelsheim. Nägel hat ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag, 16. Dezember, und Montagabend in zwei Reifen eines auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus direkt am Weihnachtsbaum geparkten Mitsubishi gedrückt, so dass die Reifen beschädigt wurden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 06291/648770 entgegen. (pol)